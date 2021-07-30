|
Белорусы требуют от властей открытого суда над Колесниковой и Знаком
Источник материала: Партизан
Штаб Виктора Бабарико запустил открытое обращение, чтобы призвать Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд и президентскую администрацию сделать суд над членами президиума Координационного совета Марией Колесниковой и Максимом Знаком открытым.
"Открытый суд - это возможность публично показать, что в действиях Максима и Марии нет состава преступления", — говорится в
Письмо уже подписали известные белорусы, в том числе Светлана Алексиевич, Надежда Остапчук, Владимир Цеслер, Александра Герасименя, Елена Левченко, Ольга Ковалькова, Павел Латушко, Сергей Чалый, Маргарита Левчук, Наталья Дулина, Андрей Курейчик.
Письмо открыто для
Суд над Марией Колесниковой и Максимом знаком должен начаться 4 августа. Если он будет закрытым, ни представители независимых СМИ, ни другие граждане не смогут присутствовать на заседаниях.
Кто такие Мария Колесникова и Максим Знак?
Мария Колесникова — флейтистка и арт-директорка. В мае 2020 года она присоединилась к команде будущего кандидата в президенты Виктора Бабарико и с тех пор вдохновляет беларусов отстаивать свои права. Я
ркие события в Беларуси с участием Марии впечатлили миллионы людей по всему миру — с сентября 2020 года Мария получила семь международных наград.
Максим Знак — выдающийся юрист и лектор, кандидат юридических наук, получил степень MBA, входит в международные рейтинги юристов Chambers Europe, Who is Who Legal, IFLR-500.
В мае 2020 года Максим присоединился к команде Виктора Бабарико, чтобы помогать команде штаба с юридическими вопросами и публично рассказывать беларусам о законных правах и юридических процедурах. Позже Максим Знак представлял интересы Светланы Тихановской.
Мария Колесникова и Максим Знак — члены Президиума Координационного совета, который был создан для преодоления политического кризиса в Беларуси. ЕС и США признали Координационный совет представительным органом беларуского общества.
Мария и Максим находятся в тюрьме с сентября 2020 года — международные правозащитные организации признали их политическими заключенными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Штаб Виктора Бабарико запустил открытое обращение, чтобы призвать Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, Верховный суд и президентскую администрацию...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)