ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава КГБ: Запад думает над применением военной силы для смены власти в стране

30.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Применение военной силы рассматривается определенными кругами Запада в качестве одного из вариантов смены власти в Беларуси, заявил председатель КГБ Иван Тертель, во время встречи Лукашенко с представителями местных органов власти

«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы», —  утверждает Тертель, добавляя, что Беларусь в настоящее время при отсутствии попыток организации массовых беспорядков продолжает оставаться в состоянии отражения гибридной агрессии со стороны Запада.

«Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что, несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — уверяет глава КГБ.

По словам Тертеля, Запад и представители белорусской оппозиции, покинувшие страну, планируют активизировать свои действия осенью 2021 года или в первой половине 2022 года. 

«Начало активной фазы действий нашими оппонентами планируется в сентябре - октябре текущего года, либо в первой половине следующего года - при ожидаемом ими существенном падении уровня благосостояния населения вследствие санкций», — цитирует его слова «СБ. Беларусь сегодня».

Глава КГБ проинформировал, что в качестве дестабилизирующих факторов оппонентами власти рассматриваются «террористические акты и акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, правоохранительных органов и судейского корпуса, а также диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения - с массовой гибелью людей и последующим обвинением в этом действующей власти», пишет ТАСС.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Применение военной силы рассматривается определенными кругами Запада в качестве одного из вариантов смены власти в Беларуси, заявил председатель КГБ Иван...
 
Новости дня
Новости разные
 
«За печеньку готовы продать самое дорогое». Главврач 1-й больницы Минска о попытках заблокировать займ ОПЕК 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by