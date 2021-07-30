Глава КГБ: Запад думает над применением военной силы для смены власти в стране

«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы», — утверждает Тертель, добавляя, что Беларусь в настоящее время при отсутствии попыток организации массовых беспорядков продолжает оставаться в состоянии отражения гибридной агрессии со стороны Запада.





«Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что, несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — уверяет глава КГБ.





По словам Тертеля, Запад и представители белорусской оппозиции, покинувшие страну, планируют активизировать свои действия осенью 2021 года или в первой половине 2022 года.





«Начало активной фазы действий нашими оппонентами планируется в сентябре - октябре текущего года, либо в первой половине следующего года - при ожидаемом ими существенном падении уровня благосостояния населения вследствие санкций», — цитирует его слова «СБ. Беларусь сегодня».



