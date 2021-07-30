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"Людям надоели лидеры, которые правят пожизненно" Тихановская обсудила с Фукуямой беларуский транзит

30.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сан-Франциско на рабочем ужине и дискуссии в Стенфордском университете Светлана Тихановская встретилась с Фрэнсисом Фукуямой. Они обсудили вопросы транзитного периода и трансформации Беларуси от автократии к демократии.



Для того, чтобы транзитный период в Беларуси прошел с наименьшими шоками, нужно сделать приоритетом сохранность механизма работы государства – чтобы оно могло выполнять свои функции заботы о гражданах, считает Фукуяма. 

Также Фукуяма и Тихановская согласились, что видение будущего должно объединять людей. 

На прощание Фукуяма подарил Тихановской свою книгу «Идентичность» на двух языках.

Фрэнсис Фукуяма – экономист, философ и политолог, ставший широко известным во всём мире после публикации книги «Конец истории и последний человек». 

По мнению Фукуямы либеральная демократия станет последней формой эволюции политического режима в мире: «людям надоели лидеры, которые правят пожизненно».
 
 
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В Сан-Франциско на рабочем ужине и дискуссии в Стенфордском университете Светлана Тихановская встретилась с Фрэнсисом Фукуямой. Они обсудили вопросы транзитного...
 
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