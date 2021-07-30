"Людям надоели лидеры, которые правят пожизненно" Тихановская обсудила с Фукуямой беларуский транзит









Для того, чтобы транзитный период в Беларуси прошел с наименьшими шоками, нужно сделать приоритетом сохранность механизма работы государства – чтобы оно могло выполнять свои функции заботы о гражданах, считает Фукуяма.





Также Фукуяма и Тихановская согласились, что видение будущего должно объединять людей.





На прощание Фукуяма подарил Тихановской свою книгу «Идентичность» на двух языках.





Фрэнсис Фукуяма – экономист, философ и политолог, ставший широко известным во всём мире после публикации книги «Конец истории и последний человек».





По мнению Фукуямы либеральная демократия станет последней формой эволюции политического режима в мире: «людям надоели лидеры, которые правят пожизненно».