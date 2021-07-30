|
"Людям надоели лидеры, которые правят пожизненно" Тихановская обсудила с Фукуямой беларуский транзит
Источник материала: Партизан
В Сан-Франциско на рабочем ужине и дискуссии в Стенфордском университете Светлана Тихановская встретилась с Фрэнсисом Фукуямой. Они обсудили вопросы транзитного периода и трансформации Беларуси от автократии к демократии.
Для того, чтобы транзитный период в Беларуси прошел с наименьшими шоками, нужно сделать приоритетом сохранность механизма работы государства – чтобы оно могло выполнять свои функции заботы о гражданах, считает Фукуяма.
Также Фукуяма и Тихановская согласились, что видение будущего должно объединять людей.
На прощание Фукуяма подарил Тихановской свою книгу «Идентичность» на двух языках.
Фрэнсис Фукуяма – экономист, философ и политолог, ставший широко известным во всём мире после публикации книги «Конец истории и последний человек».
По мнению Фукуямы либеральная демократия станет последней формой эволюции политического режима в мире: «людям надоели лидеры, которые правят пожизненно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Людям надоели лидеры, которые правят пожизненно" Тихановская обсудила с Фукуямой беларуский транзит
В Сан-Франциско на рабочем ужине и дискуссии в Стенфордском университете Светлана Тихановская встретилась с Фрэнсисом Фукуямой. Они обсудили вопросы транзитного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)