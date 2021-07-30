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В Крупском районе в реке утонул мужчина

30.07.2021 18:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"29 июля в 16.39 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Нача Крупского района Минской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС извлечен из воды мужчина. Его личность устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Работниками МЧС извлечен из воды мужчина. Его личность устанавливается.
 
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