Лукашенко обвинил «ТУТ БАЙ МЕДИА» в краже 1 млн долларов у государства

В Беларуси выявлена «сеть крупных и мелких фирм, выступивших за перемены за счет государства», заявил Александр Лукашенко 30 июля на встрече с региональными чиновниками, сообщает его пресс-служба.





Эти компании «реализовали незаконные схемы обогащения и уклонения от уплаты налогов, в том числе через зарплаты в конвертах».

Как заявил Лукашенко, руководители компаний «активно участвовали в незаконных митингах и маршах, а также производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям, таким как повреждение автотранспорта правоохранительных органов».

«Дошло до того, что отказывали сотрудникам прокуратуры в доступе к камерам видеонаблюдения. В то же время предоставляли видеоконтент с мест протестных событий деструктивным телеграм-каналам», — сказал оратор.

По словам Лукашенко, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» нанесло государству ущерб на 2,5 млн рублей [по сегодняшнему курсу более 1 млн долларов], ЗАО «Белтяжмаш» — на 6,5 млн, компания «Модум — наша косметика» — на 650 тыс., «21-й век» — не менее чем на 850 тыс.

«В совокупности только за год с августа 2020-го по июнь 2021-го этими и другими частными компаниями у государства украдено около 30 млн рублей», — заявил он.

«По итогам мы дадим оценку и налоговым органам, куда они смотрели? Огромное количество, тысячи людей, а они этого, видите ли, не видели. Зато из этих денег щедро оплачивалось участие в несанкционированных митингах», — считает Лукашенко.

Он также огласил данные следствия, согласно которым один из членов Координационного совета по урегулированию политического кризиса направил со своего британского счета свыше 1,5 млн рублей для протестующих в Беларуси. Более 750 человек получили примерно по 2 тыс. рублей «за организацию протестных акций».

«Установлено, например, что марши пенсионеров были проплачены: супруги Юркевич (фирмы «Юркас», «Дверной лидер») зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей, а на сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет деньги обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами, закупили им для этих целей планшеты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отдельно Лукашенко остановился на деятельности владельца компании PandaDoc Микиты Микадо, проживающего в Лос-Анджелесе (США), который в августе 2020 года выступил с инициативой о финансовой поддержке силовиков, решивших покинуть правоохранительные органы по морально-этическим соображениям. 2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски, были задержаны четыре топ-менеджера, а счета компании заблокированы. В конце сентября офис переехал в Украину.

«Понятия не имеет, что происходит в нашей стране, — заявил Лукашенко о Микадо. — Посмотрел бы, что у них там на улицах — расстреливают просто в упор. Открыл бы там счет для финансирования тех, кто в знак несогласия готов отказаться от полицейского значка. Это они [министра внутренних дел] Кубракова подкупали, чтобы он и его люди погоны сняли и отказались от них. Если бы то, что Микита Микадо творил в Беларуси за счет собственных денег, было там, то за ним бы пришли, он бы штаны не успел надеть и ноутбук закрыть».

Говоря о других бизнесменах, Лукашенко заявил, что в депозитарии директора «Белтяжмаша» Александра Онищенко хранилось 23 кг золота, 15 кг серебра и 1,5 млн долларов, в квартире руководителей компании «Модум — наша косметика» Александра Петренко, Виктора Лабковича, Ирины Скуратович при обыске обнаружено более 115 тыс. долларов, 7 тыс. евро, 25 тыс. рублей.

Компания, владеющая торговой маркой «Онлайн-гипермаркет «21-й век», по словам Лукашенко, за пять лет недоплатила государству 850 тыс. рублей и за один год почти 3 млн долларов дивидендов перечислила своим хозяевам на Кипр.

«Надо эту лазейку закрывать, — заявил Лукашенко. — Это Нацбанка касается и правительства — надо посмотреть на наших айтишников. Деньги оттуда шли на эти дочерние в основном компании, и все ахали, охали: «ах, IT», «у нас такие компании крупные» и прочее. А они открыли здесь дочерние компании и перечисляли им деньги, причем активно, — в криптовалюте».

«Надо выработать определенную схему, по которой они должны работать. Думаю, до конца года это будет сделано», — добавил он.

Читайте также: