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Новости экономики за 30.07.2021

30.07.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На какие цели Фонд международного развития ОПЕК выделил Беларуси деньги? Почему фуры, перевозящие грузы из Литвы в Беларусь, должны будут обязательно использовать навигационные пломбы? И что рекомендует Министерство антимонопольного регулирования и торговли производителям школьной одежды?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.07.2021

ПВТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 62 НОВЫХ РЕЗИДЕНТА

Наблюдательный совет Парка высоких технологий зарегистрировал 62 новых резидента. Это компании, работающие в сфере финтеха, электронной коммерции, игровой индустрии, логистики и майнинга. 10 новых резидентов созданы с участием зарубежного капитала. Пять из них являются центрами разработки иностранных компаний. Один из резидентов планирует заниматься разработкой и продвижением web-платформы для альтернативного инвестирования. В число резидентов парка вошла и компания «МедиаИзмеритель», которая с недавнего времени стала измерять рейтинги белорусских телеканалов и радиостанций.

Правительство ввело ценовое регулирование на технику

Новости экономики за 30.07.2021

ФУРЫ, ВЕЗУЩИЕ ГРУЗЫ ИЗ ЛИТВЫ В БЕЛАРУСЬ, ОСНАСТЯТ НАВИГАЦИОННЫМИ ПЛОМБАМИ

Фуры, перевозящие международные грузы из Литвы в Беларусь, должны будут обязательно использовать навигационные пломбы, начиная с 30 августа. Решение закреплено постановлением Совета Министров. В постановлении сделано исключение для грузовиков, которые перевозят товары из Калининградской области в Беларусь по территории Литвы в рамках таможенного транзита. Также навигационные пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным транспортным средствам, для проезда которых нужно получать специальное разрешение.

МАРТ подготовил рекомендации по ценам на школьные товары

Новости экономики за 30.07.2021

БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ОТ ФОНДА МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ ОПЕК

Беларусь получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК для здравоохранения. Деньги перечислены в рамках кредитного соглашения между Беларусью и фондом по реализации Программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения. Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа направят на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Беларуси, а также уменьшением рисков в связи с COVID-19.

 
 
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Новости Беларуси. На какие цели Фонд международного развития ОПЕК выделил Беларуси деньги? Почему фуры, перевозящие грузы из Литвы в Беларусь, должны будут...
 
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