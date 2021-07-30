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МАРТ подготовил рекомендации по ценам на школьные товары

30.07.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило рекомендации по формированию цен на школьные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ подготовил рекомендации по ценам на школьные товары

Оно предлагает производителям закладывать в отпускные цены норматив рентабельности на уровне фактически сложившейся за 2020 год. МАРТ также рекомендует импортерам, оптовикам и магазинам не превышать предельных максимальных оптовых и торговых надбавок. К слову, в 2021 году производители обещают белорусам не только расширенный ассортимент одежды, обуви и канцелярии, но, что особенно приятно, хорошие скидки.

О других новостях экономики за 30 июля читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило рекомендации по формированию цен на школьные товары, сообщили в программе...
 
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