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«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий

30.07.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный день дружбы отмечается 30 июля. В Год народного единства к празднику в Минске приурочили знаковую встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий

В нашей стране проживают люди 150 национальностей и различных конфессий. Их представители говорили сегодня о том, как приумножить богатство традиций, сохранить культуру и историю.

«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий

В последнее время из-за пандемии не так часто представителям диаспор удается побывать у себя на родине, но всегда для них надежный дом – Беларусь.

«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий

Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:
Год единства у нас, поэтому мы хотим показать, что все национальности, которые проживают в нашей стране, едины. Поэтому эти вопросы мы и будем поднимать: за сохранение всех традиций, культуры, истории, что мы действительно в нашей стране едины. У нас нет разделения на украинцев, на белорусов, на поляков, на азербайджанцев, армян и так далее. Мы едины. Действительно, Беларусь и Украину связывает многовековая история, поэтому мы неразделимы, мы всегда будем вместе.

«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий

Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Сегодня белорусские еврейские общины представлены в 40 городах Беларуси. Это все областные центры и крупные города. Мы понимаем, что историческая родина это Израиль, и действительно мы теряем членов общин в связи с отъездом в Израиль достаточно регулярно. Тем не менее хочу сказать, что евреям в Беларуси живется достаточно комфортно, потому что антисемитизма в Беларуси, проявления на самом деле минимальные, и мы за этим очень внимательно следим.

«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий

Так сложилось исторически, что Беларусь всегда отличалась на карте Европы толерантностью и доброжелательностью. Эти традиции сохраняются и сегодня.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Международный день дружбы отмечается 30 июля. В Год народного единства к празднику в Минске приурочили знаковую встречу, сообщили в программе...
 
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