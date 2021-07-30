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«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международный день дружбы отмечается 30 июля. В Год народного единства к празднику в Минске приурочили знаковую встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране проживают люди 150 национальностей и различных конфессий. Их представители говорили сегодня о том, как приумножить богатство традиций, сохранить культуру и историю.
В последнее время из-за пандемии не так часто представителям диаспор удается побывать у себя на родине, но всегда для них надежный дом – Беларусь.
Владислав Кадира, председатель Белорусского общественного объединения украинцев «Ватра»:
Олег Рогатников, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин:
Так сложилось исторически, что Беларусь всегда отличалась на карте Европы толерантностью и доброжелательностью. Эти традиции сохраняются и сегодня.
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«Мы едины». О сохранении традиций и истории говорили в Минске представители различных национальностей и конфессий
Новости Беларуси. Международный день дружбы отмечается 30 июля. В Год народного единства к празднику в Минске приурочили знаковую встречу, сообщили в программе...
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