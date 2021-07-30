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«В обязанности входит всё, что скажет папа». Как проходят трудовые будни девушки-комбайнера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии Минской области убрали треть площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего труженикам села предстоит освоить свыше 470 тысяч гектаров. Намолочено около 600 тысяч тонн зерна. Урожайность – 36 центнеров с гектара. Механизаторы не сбавляют темпы, чтобы завершить уборочную кампанию в срок. Погодные условия не помеха. К первой тысячи стремятся и экипажи сельхозпредприятия «Боровое-2003» Дзержинского района.
Юлия Минич, корреспондент:
Работа педагогом-организатором, дом, хозяйство, а еще уборочная. Полина, несмотря на свой юный возраст, в поле уже пятый сезон. И ее можно назвать настоящим комбайнером-профессионалом. Постичь азы работы в сельском хозяйстве помогал отец, который на комбайне 14-й сезон.
Полина Лепешко, комбайнер сельхозпредприятия «Боровое-2003»:
На уборке зерна 9 экипажей. Полина и ее отец в поле с утра и до вечера. Вот и первый результат – 500 тонн за неделю. И это лидеры по намолоту. К слову, Сергей Лепешко становился тысячником 12 раз, а два года назад был первым на районе двухтысячником.
Сергей Лепешко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Боровое-2003»:
Зерновой клин на сельхозпредприятии «Боровое-2003» – свыше 1 600 гектаров. Механизаторы уже завершили уборку озимого рапса. С гектара получили почти 40 центнеров. Подходит к финишу и уборка ячменя. Урожай этой культуры еще выше – 50 центнеров с гектара.
Виктор Курицкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Боровое-2003»:
Гул комбайнов в поле раздается допоздна. Уборочную нужно завершить качественно и вовремя. А дипломы и памятные награды уже ожидают своих первых тысячников.
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области убрали треть площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего труженикам...
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