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В Беларуси ввели ценовое регулирование на технику

30.07.2021 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство ввело регулирование цен на технику, ту, которая поставляется в рамках реализации госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ввели ценовое регулирование на технику

Документом ограничен предельный норматив рентабельности, который используется для определения суммы прибыли и включается в отпускные цены производителей. Он должен составлять не более 15 %. Всего в списке 25 наименований авто и сельхозтехники. Под регулирование попали в том числе автобусы, троллейбусы, грузовики и автокраны.

О других новостях экономики за 30 июля читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Правительство ввело регулирование цен на технику, ту, которая поставляется в рамках реализации госпрограмм, сообщили в программе Новости «24...
 
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