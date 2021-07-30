Анна Пракатень: «У меня в Беларуси не сложилось — там не было того, что я хотела» Спортсменка принесла России серебро в гребле





Анна Пракатень









— Расскажите про переход из Беларуси — когда, почему?





— Примерно в 2017-2018-м, последний раз выступала за Беларусь в 2016-м. Тренировки там немножко исчерпали себя — понимала, что ничего не светит. У меня были хорошие знакомые в России — Андрей Костыгов, сейчас мой личный тренер; его дочка Василиса Степанова, которая вчера стала второй в двойках. Мы списались, я предложила, сказала: хочу, могу. Почему нет, если еще хочу грести, но не в Беларуси?





— Вообще, в Беларуси же сильная гребная школа — у Екатерина Карстен две олимпийские победы в одиночке.





— Карстен — прям легенда, мой кумир. Но у меня в Беларуси не сложилось — там не было того, что я хотела. В России это появилось: работать и получать результат, — сказала Пракатень.





Спортсменка принесла России первую медаль за последний 41 год в одиночке.





пишет sportarena.by. При этом Пракатень ранее специализировалась на гребле в четверках и восьмерках,sportarena.by.



