Печеньки Байдена с молекулами демократии, грустный Зеленский: собрали шутки о встрече Тихановской с президентом США









пишет Брестская газета. «Это была больше встреча- Встреча Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом продлилась около 10 минут,Брестская газета. «Это была больше встреча- знакомство , где мы довольно спокойно и тепло общались», – описала впечатления Светлана.

Молекулы свободы и кулинарный юмор

После того как Светлана Тихановская попрощалась с Джо Байденом и начала общаться с конгрессменом Крисом Смитом, «опять открывается дверь, входит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома».





Печеньки сразу стали элементом геополитической игры.





«Чтобы исправить ситуацию, Путин должен срочно угостить Лукашенко блинами»





«Ооо. Печеньки! Ну, теперь есть пища для ябатек»





— так прокомментировали подписчики Facebook-страницы «Белорусский портал TUT.BY»





Но сразу возникли и другие мнения.





«Это уже становиться традицией — раздавать печеньки. Однако»





«Украинцев тоже угощали печеньками. Что из этого вышло, все знают»





«Те самые знаменитые госдеповские печеньки, после поедания которых ситуация на укр. майдане обострилась…»





В другом месте отметили, что теперь будет первый случай признания экстремистскими кондитерских изделий.





Про печеньки активно писали российские издания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова едко прокомментировала эпизод. Она сравнила среди прочего печеньки Байдена с файлами cookies, название которых с английского переводится как печенье.





«Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», — высказалась Захарова.





Нужно сказать, такое долгоиграющее сравнение выглядит сколько-то осмысленным только в той атмосфере глобального заговора, которую продвигают российские государственные СМИ.





Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале написала:





«Байден подарил президенту Свете… коробку печенек!!! (Света в дичайшем восторге, фу какая безвкусица) Те самые печеньки с молекулами свободы и демократии перекочевали к белорусским оппозиционерам».











