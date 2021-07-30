Виталий Жуковский: так стыдно мне еще никогда не было

Что пошло не так во втором тайме?





пишет Прессбол, что бросили играть. Но боязнь пропустит второй гол была. Когда ты боишься играть в футбол, так все и происходит. Оппоненты больше раскрепостились, а мы, наоборот, закрепостились. Где-то я перекрутил краны, было видно, что очень зажаты игроки. После пенальти начали бояться, перестраховываться. Не могу сказать,Прессбол, что бросили играть. Но боязнь пропустит второй гол была. Когда ты боишься играть в футбол, так все и происходит.





Что нужно делать, чтобы выбраться из такой психологической ямы?





Трудно говорить о дальнейшей работе. Очень стыдно перед болельщиками, перед людьми, которые переживают за клуб, перед теми, кто доверил мне эту работу. Очень стыдно. Сегодня ночь нужно переспать, а завтра пообщаемся с руководителем клуба, как мы будем жить дальше. Каким путем пойдем. Считаю, что проигрывать во втором тайме четыре мяча на домашнем стадионе в еврокубках — это вина тренера. Там не добежал, здесь что-то не сыграли. Но это вина только главного тренера. Не на кого тыкать пальцем. Мне никогда не было так стыдно по-футбольному. После прошлой, с треском проигранной встречи, болельщики нас поддержали. В раздевалке сказал ребятам, что мы должны их отблагодарить за то, что нас в тяжелый момент поддержали. Если бы не провалы главного тренера...



















