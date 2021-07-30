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С аукцина продадут один из корпусов «Вистана»
Источник материала: Партизан
Правительство приняло решение продать один из корпусов завода «Вистан» в Витебске с аукциона.
Согласно постановлению Совета министров от28 июля определена позиция государства по отчуждению находящегося в собственности открытого акционерного общества «Вистан» здания,
Изолированное помещение №36-9 на улице Димитрова будет продано с аукциона с начальной ценой не ниже 298 800 рублей.
В случае, если аукцион окажется безуспешным, начальную цену на заводской корпус могут снизить сначала на 20%, а затем — на 50%.
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Правительство приняло решение продать один из корпусов завода «Вистан» в Витебске с аукциона.
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