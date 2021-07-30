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Двоих участников радикального Telegram-чата задержали за хранение наркотиков и сбыт холодного оружия
Источник материала: БелТА
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двоих участников радикального Telegram-чата задержали за хранение наркотиков и сбыт холодного оружия. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Оперативники ГУБОПиК продолжают выявлять лиц, состоящих в деструктивных интернет-сообществах. Милиционеры вычислили еще двоих участников одного из чатов.
"Установлено, что 46-летний директор фирмы продал своему 31-летнему знакомому резиновую палку. В последующем эксперты признали предмет холодным оружием. Также во время обыска у покупателя были обнаружены наручники, стероиды, марихуана и приспособление для ее употребления", - рассказали в МВД.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили в отношении одного из них уголовное дело за незаконный сбыт холодного оружия, в отношении другого - за незаконный оборот наркотиков.
Известно, что фигуранты являются активными участниками праворадикальной околофутбольной группировки и пользователями деструктивных интернет-источников.-0-
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Двоих участников радикального Telegram-чата задержали за хранение наркотиков и сбыт холодного оружия
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили в отношении одного из них уголовное дело за незаконный сбыт холодного оружия, в отношении...
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