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КГБ провел обыск у брестского активиста с БЧБ-прической
Источник материала: UDF
Андрей Приставко / t.me/viasna96
Брестчанин остается в статусах свидетеля и подозреваемого по некоему "террористическому делу",
Андрей Приставка известен своей бело-красно-белой прической. С августа 2020-го за участие в уличных акциях его задерживали много раз.
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Брестчанин остается в статусах свидетеля и подозреваемого по некоему «террористическому делу».
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