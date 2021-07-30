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КГБ провел обыск у брестского активиста с БЧБ-прической

30.07.2021 19:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

КГБ провел обыск у брестского активиста с БЧБ-прической
Андрей Приставко / t.me/viasna96
Сотрудники КГБ 29 июля провели обыск у брестского активиста Андрея Приставко. У него забрали технику, допросили насчет участия в чатах, а позже освободили.

Брестчанин остается в статусах свидетеля и подозреваемого по некоему "террористическому делу", сообщает телеграм-канал @viasna96.

Андрей Приставка известен своей бело-красно-белой прической. С августа 2020-го за участие в уличных акциях его задерживали много раз.
 
 
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Брестчанин остается в статусах свидетеля и подозреваемого по некоему «террористическому делу».
 
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