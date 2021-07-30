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Андрей Приставко / t.me/viasna96

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ провел обыск у брестского активиста с БЧБ-прической Брестчанин остается в статусах свидетеля и подозреваемого по некоему «террористическому делу».

Брестчанин остается в статусах свидетеля и подозреваемого по некоему "террористическому делу",телеграм-канал @viasna96.Андрей Приставка известен своей бело-красно-белой прической. С августа 2020-го за участие в уличных акциях его задерживали много раз.