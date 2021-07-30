ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В скором времени вырастут цены на молоко, сметану, творог, сыр и масло

30.07.2021 19:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на весь ассортимент молока, кефира, сметаны, творога, твердого и полутвердого сыра, животного масла.

В скором времени вырастут цены на молоко, сметану, творог, сыр и масло

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, решение принято «в целях компенсации роста затрат на производство (ввоз) и (или) реализацию молока и молочных продуктов».

Юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию указанной продукции на внутренний рынок, до 31 августа разрешено повысить цены в размере, не превышающем 4,9% (в зависимости от ассортимента и организации) по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Ранее комиссия разрешила увеличить цены на рис и детское питание на 4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 4,9%. Также было разрешено повысить цены на подсолнечное масло (на 15%).

23 февраля для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительство приняло постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен, а с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц. Увеличивать цены выше установленного предела разрешено только с согласия комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров, напоминает БелаПАН.

 

Читайте также:

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров согласовала повышение цен на весь ассортимент молока, кефира, сметаны,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодой мужчина хотел выброситься с балкона в Витебске, но спасатели развернули «куб жизни» и успели втолкнуть его в квартиру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by