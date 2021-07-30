|
«Его образ актуален для каждого из нас». К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в Минске прошёл крестный ход
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Минске прошел крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участники проследовали от храма-памятника в честь Всех святых до Кафедрального собора Сошествия Святого Духа. Верующие и присоединившиеся к ним сопровождали ковчег с частицей мощей святого.
Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
Ковчег с частицей мощей святого Благоверного князя Александра Невского завершает свой крестный ход по Беларуси. Более чем за месяц пребывания в нашей стране ему поклонились люди в 16 больших и малых городах.
Из Кафедрального собора Сошествия Святого Духа 1 августа ковчег переедет в Александро-Невский приход Минска и пробудет там сутки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Его образ актуален для каждого из нас». К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в Минске прошёл крестный ход
Новости Беларуси. К празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Минске прошел крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)