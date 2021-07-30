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Молодой мужчина хотел выброситься с балкона в Витебске, но спасатели развернули «куб жизни» и успели втолкнуть его в квартиру
Источник материала: Партизан
Попытку суицида предотвратили спасатели 27 июля на Локомотивной улице в Витебске, 35-летний витеблянин доставлен в больницу.
Молодой мужчина хотел выброситься с балкона в Витебске. Фото МЧС
В 21:24 в Витебский ГОЧС из милиции сообщили, что на пятом этаже девятиэтажного дома на Локомотивной улице мужчина собирается броситься вниз.
Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что на подоконнике лоджии на пятом этаже сидит молодой человек. Пожарным удалось проникнуть в квартиру через отрытую дверь, но мужчина угрожал прыгнуть вниз и никого к себе не подпускал.
Подоспевший психолог МЧС, как мог, отвлекал мужчину от мыслей о самоубийстве. В это время спасатели развернули под лоджией «куб жизни».
Одновременно двое пожарных, снарядившись в альпинистское оборудование,
После осмотра специалистами 35-летнего мужчину пришлось госпитализировать, сообщается пресс-службой МЧС.
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Молодой мужчина хотел выброситься с балкона в Витебске, но спасатели развернули «куб жизни» и успели втолкнуть его в квартиру
Попытку суицида предотвратили спасатели 27 июля на Локомотивной улице в Витебске, 35-летний витеблянин доставлен в больницу.
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