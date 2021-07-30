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Минюст прекращает деятельность общественного объединения "Русь молодая"

30.07.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среди организаций, попавших под ликвидацию, есть пророссийская — молодежное социально-культурное общественное объединение "Русь молодая".


Сергей Лущ / pravda-nn.ru

"Русь молодая" в своих проектах пропагандирует и содействует в развитии русской культуры и русского языка, оказывает содействие в укреплении культурных и гуманитарных связей молодежи славянских стран, передает Еврорадио, популяризирует среди молодежи традиционные славянские культурные ценности, историю славянства.

В Беларуси лидер "РуМола" Сергей Лущ недавно пытался создать пророссийскую партию "Союз", но в Минюсте ее не зарегистрировали.

Минюст прекращает деятельность организации "Русь молодая"
 
 
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Среди организаций, попавших под ликвидацию, есть пророссийская — молодежное социально-культурное общественное объединение "Русь молодая".
 
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