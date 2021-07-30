



Сергей Лущ / pravda-nn.ru





передает Еврорадио, популяризирует среди молодежи традиционные славянские культурные ценности, историю славянства. "Русь молодая" в своих проектах пропагандирует и содействует в развитии русской культуры и русского языка, оказывает содействие в укреплении культурных и гуманитарных связей молодежи славянских стран,Еврорадио, популяризирует среди молодежи традиционные славянские культурные ценности, историю славянства.





В Беларуси лидер "РуМола" Сергей Лущ недавно пытался создать пророссийскую партию "Союз", но в Минюсте ее не зарегистрировали.





Минюст прекращает деятельность организации "Русь молодая"