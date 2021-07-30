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Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов

30.07.2021 19:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
29 июля российскому композитору Игорю Крутому исполнилось 67 лет. Он с размахом отметил праздник.

На праздничной вечеринке Крутой собрал самых близких друзей, звезд отечественного шоу-бизнеса. Ведущим мероприятия стал Николай Басков.

Золотой голос России провел вечер в особняке на берегу моря, где обосновалась семья именинника. Игорь Крутой выглядел, как всегда, элегантно и скромно — синяя рубашки и белые брюки.

Подарки на вечеринке получал не только именинник. Как выяснилось, натуральный блондин, который еще только готовится отметить день рождения, получил от знаменитого ювелира роскошный презент.

Баскову подарили часы за 1,2 миллиона долларов от известного ювелира Джейкоба Арабо. Усыпанное драгоценными камнями изделие артист с гордостью показал поклонникам, пишет 5-tv.ru. Циферблат часов был украшен зеленой бабочкой из кристаллов и бриллиантами. Ремень часов выполнен из натуральной кожи.


Конечно, подарки на день рождения заранее не преподносят, но у звезд свои причуды. К слову, Николай Басков отпразднует свое 45-летие только 15 октября.

В конце вечера Игорь Крутой поблагодарил каждого гостя за добрые слова. Он исполнил хит "Звездопад", стихи к которому написал Игорь Николаев.
 
 
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Золотой голос России провел вечер в особняке на берегу моря.
 
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