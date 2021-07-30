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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Басков унес с чужого дня рождения подарок за миллион долларов Золотой голос России провел вечер в особняке на берегу моря.

На праздничной вечеринке Крутой собрал самых близких друзей, звезд отечественного шоу-бизнеса. Ведущим мероприятия сталЗолотой голос России провел вечер в особняке на берегу моря, где обосновалась семья именинника.выглядел, как всегда, элегантно и скромно — синяя рубашки и белые брюки.Подарки на вечеринке получал не только именинник. Как выяснилось, натуральный блондин, который еще только готовится отметить день рождения, получил от знаменитого ювелира роскошный презент.Баскову подарили часы за 1,2 миллиона долларов от известного ювелира. Усыпанное драгоценными камнями изделие артист с гордостью показал поклонникам, пишет 5-tv.ru. Циферблат часов был украшен зеленой бабочкой из кристаллов и бриллиантами. Ремень часов выполнен из натуральной кожи.Конечно, подарки на день рождения заранее не преподносят, но у звезд свои причуды. К слову, Николай Басков отпразднует свое 45-летие только 15 октября.В конце вечера Игорь Крутой поблагодарил каждого гостя за добрые слова. Он исполнил хит "Звездопад", стихи к которому написал