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«Колоссальный рост цен»: Отдых в Сочи подорожал на 70% за два года

30.07.2021 19:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Колоссальный рост цен»: Отдых в Сочи подорожал на 70% за два года
Иллюстративное фото
Цены в пятизвездочных отелях Сочи в условиях пандемии выросли более чем в 1,7 раза по итогам первого полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные приводятся в пятницу в исследование консалтинговой компании JLL.

«Средневзвешенный тариф в отелях у моря увеличился по сравнению с первой половиной 2019 года на 31% - до 9,4 тыс. руб., тогда как в Красной Поляне показатель прибавил 65% и достиг 10,4 тыс. руб. Самая значительная динамика наблюдается в высоких сегментах рынка (пять звезд), где показатель вырос более чем в 1,7 раза к 2019 году и достиг 16,8 тыс. руб. на море и 12,5 тыс. руб. в горах», - говорится в исследовании.


Такого колоссального роста цен гостиницы Сочи не демонстрировали даже в период Чемпионата мира по футболу, уточняется в материалах.

Пандемия спровоцировала рост спроса на сочинские гостиницы, в результате цены в них стали сопоставимы с тарифами в люксовых отелях Москвы, прокомментировала ТАСС генеральный директор агентства Tweed Ирина Могилатова. По ее словам, значительное повышение цен также наблюдается на рынке арендного жилья Сочи, что привело к дефициту сезонных работников в отелях. «Собственники квартир в Сочи вдвое увеличили цены на аренду в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что привело не только к уменьшению числа желающих снимать жилье на курорте среди отдыхающих, но и дефициту сезонных работников - обслуживающего персонала в отелях, поваров, официантов», - сказала собеседница агентства.

Перспективы июля-августа и второго полугодия на гостиничном рынке Сочи пока туманны: уже сейчас фиксируется существенное снижение показателей загрузки гостиниц, рассказала руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яна Уханова.

«Введенные и регулярно меняющиеся правила заселения в отели Краснодарского края вместе с открытием целого ряда внешних направлений, безусловно, стимулировали российских туристов пересмотреть свои отпускные планы. Основное падение мы прогнозируем в августе. Складывается впечатление, что «межсезонье» в Сочи наступит раньше обычного», - приводятся ее слова в исследовании.
 
 
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Такого роста цен гостиницы Сочи не демонстрировали даже в период Чемпионата мира по футболу.
 
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