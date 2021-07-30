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«Замечаний на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем (председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. — Прим. Zerkalo.io) выкатили президенту. Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пройдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум», — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Замечаний аж на 170 листов». Лукашенко отправил на доработку проект новой Конституции Тему поправок в Основной Закон правитель поднял на встрече с активом местной вертикали.

Тему поправок в Основной Закон страныподнял на встрече с активом местной вертикали, которая прошла 30 июля.