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«Замечаний аж на 170 листов». Лукашенко отправил на доработку проект новой Конституции

30.07.2021 19:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Замечаний аж на 170 листов». Лукашенко отправил на доработку проект новой Конституции
Иллюстративное фото
Александр Лукашенко вернул на доработку предложенные ему поправки к Конституции Беларуси и потребовал привести «это писание» в соответствие до «чтения на уровне президента», сообщает его пресс-служба.

Тему поправок в Основной Закон страны Александр Лукашенко поднял на встрече с активом местной вертикали, которая прошла 30 июля.


«Замечаний на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем (председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич. — Прим. Zerkalo.io) выкатили президенту. Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной (я обещал это), мы сядем и пройдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение — пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум», — сказал Лукашенко.
 
 
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Тему поправок в Основной Закон правитель поднял на встрече с активом местной вертикали.
 
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