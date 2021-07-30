Источник материала: UDF



Фото: АР

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гватемале вспыхнули массовые протесты Люди требуют отставки действующего президента и генерального прокурора.

Гражданские протесты начались в стране после того, как в середине июля 2021 года генпрокурор Гватемалыосвободила от должности председателя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью, борца с коррупциейblizko.by, что вызвало международное осуждение и недовольство в стране.Протесты прошли в 20 районах страны. В некоторых местах митингующие блокировали движение транспорта.В столице страны – городе Гватемала митингующие несли баннеры с надписью: «Джамматтея – в отставку!».