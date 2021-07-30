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Президент Беларуси: мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник

30.07.2021 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня против Беларуси развязана гибридная война, и это особенность в том числе тех санкций, которые предпринимаются против нас. Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас «свои» исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на восток. Дело не в деталях, дело в том курсе, который мы проводим. Мы для них чуть ли не коммунистическая страна, социалистический или советский заповедник. Я, правда, этим горжусь, что на постсоветском пространстве осталось это самолюбивое и независимое государство. Они никогда нас не воспримут, потому что у нас нет хищнического капитализма, у нас другая политика. И в этом прежде всего причина, мягко сказать, отдельных людей и отдельного непонимания нашей политики, Президента Беларуси и всех нас.

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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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