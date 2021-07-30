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Игорь Сергеенко о председателях райисполкомов: в силу занятости не видят общей картины, которая складывается в стране

30.07.2021 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко о председателях райисполкомов: в силу занятости не видят общей картины, которая складывается в стране

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Накануне мероприятия мы провели детальный анализ по всем регионам, в том числе с использованием возможностей Белорусского института стратегических исследований, социологических служб. Мониторинг обстановки осуществляют помощники Президента по областям. Сегодня сложилась такая картина, которую мы должны были просто-напросто донести, показать председателям районных исполнительных комитетов. Да, они сегодня организуют работу на местах, они сегодня занимаются уборочной кампанией, работают с населением, решают вопросы жизнедеятельности своих регионов. Может быть, в силу занятости, загрузки они не видят всей той остроты и общей картины, которая складывается у нас в стране. На внешних контурах как складывается обстановка, какие задачи решает Министерство иностранных дел, какое сегодня состояние военной нашей безопасности, какие меры принимаются по укреплению обороноспособности государства, в том числе и с задействованием потенциала территорий.

 
 
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Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
 
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