Лукашенко недоволен выводом дивидендос на Кипр









пишет Office Life, что компания, которая стоит за онлайн-гипермаркетом 21vek, недоплатила белорусскому государству за 5 лет 850 тыс. рублей и за один год перевела почти $3 млн на Кипр. Он заявил,Office Life, что компания, которая стоит за онлайн-гипермаркетом 21vek, недоплатила белорусскому государству за 5 лет 850 тыс. рублей и за один год перевела почти $3 млн на Кипр.





Надо эту лазейку закрывать. Это Нацбанка касается и правительства. Надо посмотреть на наших айтишников. Деньги оттуда шли на эти дочерние в основном компании, и все ахали, охали: «Ах, IT», «У нас такие компании крупные» и прочее. А они открыли здесь дочерние компании и перечисляли им деньги, причем активно — в криптовалюте.

То есть фактически Лукашенко недоволен тем, что бизнес работает в Беларуси, а часть вырученных денег уходит за рубеж. Подобный вывод капитала не является секретом. Данные о том, что ряд крупных бизнесов имеет юрлица на Кипре и в других подобных юрисдикциях, находятся в открытом доступе. Например, недавно закрывшаяся розничная торговая сеть «Домашний» также имела головную структуру на Кипре.