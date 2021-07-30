|
Лукашенко недоволен выводом дивидендос на Кипр
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали негативно отозвался о выводе дивидендов белорусского бизнеса на Кипр.
Он заявил,
Надо эту лазейку закрывать. Это Нацбанка касается и правительства. Надо посмотреть на наших айтишников. Деньги оттуда шли на эти дочерние в основном компании, и все ахали, охали: «Ах, IT», «У нас такие компании крупные» и прочее. А они открыли здесь дочерние компании и перечисляли им деньги, причем активно — в криптовалюте.
То есть фактически Лукашенко недоволен тем, что бизнес работает в Беларуси, а часть вырученных денег уходит за рубеж. Подобный вывод капитала не является секретом. Данные о том, что ряд крупных бизнесов имеет юрлица на Кипре и в других подобных юрисдикциях, находятся в открытом доступе. Например, недавно закрывшаяся розничная торговая сеть «Домашний» также имела головную структуру на Кипре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали негативно отозвался о выводе дивидендов белорусского бизнеса на Кипр.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)