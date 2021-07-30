В полтора раза выросла преступность в самом бедном районе Витебщины — Шарковщинском

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пишет ННВ. По озвученной там информации за этот период в регионе зафиксирован рост общего числа преступлений с 4438 до 4782 — на 7,8%. На заседании коллегии Витебской областной прокуратуры подвели итоги работы ее органов за первое полугодие 2021 года,ННВ. По озвученной там информации за этот период в регионе зафиксирован





В ведомстве это объясняют увеличением числа преступлений в сфере высоких технологий на 67,4% — произошло 981 такое преступление против 586 за аналогичный период 2020 года.





При этом удалось добиться значительного сокращения обычных краж — если год назад их было зарегистрировано 1604, то за шесть месяцев 2021 года только 1310.





Рост общего количества преступлений произошел в 14 регионах Витебщины. При этом самые негативные показатели отмечены в вШарковщинском (на 52,4% больше преступлений), Глубокском (на 44,2%), Лепельском (на 35,5%) и Поставском (на 29,5%) районах.





При этом выше национального (46,6) и областного (41) показателей зарегистрирован уровень преступности на 10 000 населения в Витебском (64,9), Дубровенском (64,5), Миорском (47,4), Россонском (49,4), Сенненском (64,2) и Толочинском (51,0) районах, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.





Основными вызовами на коллеги были названы проблемы предупреждения и раскрытия следующих преступлений:





- в сфере высоких технологий (рост с 586 до 981, или+67,4%);

- против общественного порядка и нравственности (число хулиганств возросло с 73 до 101, или +38,4%);

- против собственности (участились разбойные нападения с 5 до 7 случаев);

- против жизни и здоровья граждан (количество убийств возросло с 16 до 17);

- связанных с протестной активностью отдельных групп граждан,





При этом жители Витебщины продолжают гибнуть от внешних причин. Так, на пожарах в январе-июне текущего года погибло 58 (в первом полугодии 2020 года – 56) человек (+3,6%), вследствие утопления – 46 (46) граждан, из них 5 (2) ребенка.





При снижении на 11% общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с 32 до 36 увеличилось количество погибших в них граждан, в том числе 3 ребенка (год назад ни одного).





В результате несчастных случаев на производстве погибло 8 человек (в Витебске, Оршанском, Витебском, Верхнедвинском и Браславском района), столько же было и в первом полугодии 2020 года.