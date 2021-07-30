Штурм Капитолия: комитет допрашивал полицейских и утирал слезы

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пишет Укринформ, как они пострадали от зверств, совершенных разбушевавшейся толпой, которая ворвалась в помещение здания Конгресса, и как они этому противостояли. Специальный комитет Палаты представителей США по расследованию нападения на Капитолий 6 января начал слушания по допросу полицейских, которые находились в самой гуще событий. Во вторник в течение трех часов двое офицеров из городского департамента полиции Вашингтона Дэниел Ходжес и Майкл Фанон и полицейские из охраны Капитолия Гарри Данн и Акилино Гонелл рассказывали,Укринформ, как они пострадали от зверств, совершенных разбушевавшейся толпой, которая ворвалась в помещение здания Конгресса, и как они этому противостояли.









ВМЕСТО НЕЗАВИСИМОЙ КОМИССИИ - ОДНОСТОРОННИЙ КОМИТЕТ





О создании этого Комитета в одностороннем порядке объявила 24 июня спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, поскольку республиканцы после длительных дебатов отказались от создания совместной комиссии, чтобы не принимать участия в линчевании президента Дональда Трампа, который якобы побудил людей к непризнанию его поражения на выборах и к насилию, что привело к гибели четырех нападавших и одного полицейского.





В своем заявлении, распространенном 21 июля, Пелоси не ограничивала себя в эмоциональных оценках случившегося, охарактеризовав штурм Капитолия как попытку переворота. «Жестокое нападение на Конгресс 6 января стало крупнейшим нападением на Капитолий со времен войны 1812 года и крупнейшим нападением на американскую демократию со времен Гражданской войны... Будущее нашей демократии поставлено на карту. Это нападение было попыткой свержения правительства", - заявила Пелоси.





Она напомнила, что надежды на создание двухпартийной независимой национальной комиссии провалились «из-за недостаточной поддержки со стороны сенаторов-республиканцев». Поэтому контролируемая демократами Палата представителей создала Специальный комитет, который подготовит отчет о фактах и причинах нападения «террористов» на Капитолий.





Для украинцев январские события в США, будем откровенны, не выглядят как что-то уж слишком необычное. Не так давно – почти ровно шесть лет назад, 31 августа 2015 года – толпа демонстрантов так же пыталась проникнуть в Верховную Раду. Кто-то бросил гранату, и в результате взрыва погибли четверо нацгвардейцев и еще 141 человек получил повреждения различной степени, из которых 131 - правоохранитель.





Слушание четырех полицейских стало первым актом комитета, который намерен расследовать все обстоятельства, связанные со штурмом 6 января, а главное – ту роль, которую в нем сыграл Трамп.





Свидетели рассказывали о личных впечатлениях от произошедшего. Допрос, сильно напоминавший очередное телешоу, длился более трех часов, и хотя какой-то новой информации не добавил, но создал довольно мрачную эмоциональную картину. Для иллюстрации показаний члены комитета демонстрировали записи с нательных видеокамер офицеров. И свидетели, и конгрессмены время от времени утирали слезы от сказанного, услышанного и увиденного на экране.





«БЫЛО СТРАШНЕЕ, ЧЕМ В ИРАКЕ»





Ветеран войны в Ираке Акилино Гонелл сравнил события 6 января со "средневековой битвой". По его словам, они глубоко поразили его. "Для большинства людей (все произошедшее) 6 января продолжалось в течение нескольких часов, – театрально произнес он. - Но для тех из нас, кто находился в гуще событий, это до сих пор не кончилось".









Акилино Гонелл / Фото: Pool





Тогда ему было даже страшнее, чем когда-либо во время службы в зоне боевых действий. "Помню, как подумал: вот так и умру, защищая этот вход"…





Он рассказал, что во время нападения пострадали его руки, плечо, икра и ступня (ему делали операцию). И вытер слезу, вспомнив, как после возвращения домой даже не мог обнять жену, чтобы химические вещества, которыми была пропитана его одежда и которые обжигали кожу, не нанесли ей вреда.





«Честно говоря, я не узнал ни своих сограждан, ворвавшихся в Капитолий 6 января, ни Америку, которую они, по их словам, представляют, – сказал он. – Ничто из моего опыта службы в армии или в правоохранительных органах не подготовило меня к тому, с чем мы столкнулись».





Представительница комитета Лиз Чейни спросила Гонелла, что он почувствовал, узнав, что Трамп в своей книге назвал толпу «любезной».





"Это расстраивает, - сказал он. – Это жалкое оправдание его поведения, того, что он сам помог создать, – этого чудовища. Я все еще восстанавливаюсь от объятий и поцелуев в тот день, когда на нас напало столько мятежников, террористов».





При этом добавил: «Если это были объятия и поцелуи, тогда мы все должны пойти к нему домой и сделать с ним то же самое... Это позор для него самого».





Гонелл также направил свой гнев против законодателей, которые пытаются защищать мятежников, унижая защитников Капитолия.





«Это невероятно ... - заявил он. – Это деморализует не только рядовых сотрудников, но и будущих новобранцев... Зачем мне рисковать своей жизнью ради них, если им на это наплевать?»





«УБЕЙТЕ ЕГО ИЗ ЕГО ЖЕ ОРУЖИЯ... Я И СЕГОДНЯ СЛЫШУ ЭТО В СВОЕЙ ГОЛОВЕ»





Сотрудник столичной полиции Майкл Фанон рассказал, что 6 января его командировали в Капитолий для помощи местной охране. Когда направлялся ко входу, то увидел, как тысячи участников беспорядков вступали в "жестокие" столкновения с полицией.





Фанон также осудил тех членов Конгресса, которые «умаляют или прямо отрицают произошедшее».





"Я чувствую, что я прошел через ад и обратно, чтобы защитить людей в этом зале. Но слишком многие сейчас говорят мне, что ада не существует, или что он на самом деле был не так уж и плох... Равнодушие, проявленное к моим коллегам – это позорно!" - патетически воскликнул офицер, ударив кулаком по столу.





"Мне угрожала опасность лишиться моего собственного огнестрельного оружия и быть убитым из него, когда я слышал крики: "Убейте его из его собственного оружия", – рассказал Фанон. - Я и сегодня слышу эти слова в своей голове".





Фанон рассказал, как его, затащив в толпу, били флагштоком по голове и электрошокером. Вследствие этого он получил сотрясение головного мозга и перенес сердечный приступ.





Некоторые конгрессмены, слушая его, утирали слезы.





«ЕСЛИ БЫ ЭТО ПЕРЕРОСЛО В ПЕРЕСТРЕЛКУ, МЫ БЫ ПРОИГРАЛИ»





Дэниел Ходжес хорошо знаком всем, кто следил за теми событиями, – по видео, которое неоднократно демонстрировали по телевидению и в сетях. Толпа, пытаясь прорваться через дверь в Капитолий, прижала его в дверях, и он неистово кричит.





Во время показаний он называл участников нападения «террористами».





По его словам, участники беспорядков были вооружены и готовились снести бульдозером все заграждения, чтобы не допустить утверждения победы Джо Байдена. Использовали молотки, ножи, химические аэрозоли и защитное снаряжение, чтобы пробить себе путь в помещение Конгресса. При этом полицейские подразделения не получили никакого предупреждения от руководства, чтобы подготовиться к такому нападению.





По оценке Ходжеса, 9400 участникам беспорядков противостояли всего около 150 сотрудников полиции.





«Если бы это переросло в перестрелку, мы бы проиграли», – признался он.





Представитель комитета Джейми Раскин поинтересовался, почему Ходжес называет участников нападения «террористами». На что тот ответил, что «пришел подготовленным» к этому вопросу и зачитал раздел кодекса США, где содержится юридическое определение этого термина.





«НИКТО НИКОГДА НЕ НАЗЫВАЛ МЕНЯ Н ... ОМ»





Полицейский из охраны Капитолия, афроамериканец Гарри Данн эмоционально описал, как его обозвали грубым «словом на букву "н"» (оскорбительное расистское выражение – ред.).





"Никто никогда, никогда не называл меня н..., когда я носил форму офицера полиции Капитолия", – заявил он, цитируя и другую ненормативную лексику нападавших.









Гарри Данн / Фото: The New York Times





"Как, черт побери, такое могло произойти? Разве это Америка?!" - воскликнул он.





Данн признал, что январский штурм оказал большое психологическое воздействие на многих офицеров и что сам он обращался за помощью к психологу и призвал своих коллег не бояться сделать то же самое.





По его словам, раньше он никогда "не видел, чтобы кто-то физически нападал на сотрудников полиции Капитолия, не говоря уже о массовых нападениях" с использованием флагштоков, велосипедных вилок и оружия.





К ШТУРМУ ПРИВЕЛА «БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ»





В состав специальной комиссии входят семь членов-демократов и двое республиканцев - Лиз Чейни и Адам Кинзингер, которые были среди 10 республиканцев, проголосовавших в январе за импичмент Трампа из-за подстрекательства толпы к штурму.





Председатель комитета Бенни Томпсон выступал даже экспрессивнее свидетелей. События 6 января он охарактеризовал как угрозу демократии и осудил тех, кто отрицает масштабы произошедшего:





"Мятежники, пытавшиеся лишить нас демократии, были приведены сюда гнусной ложью", - сказал председатель Томпсон во вступительном слове. Он призвал разобраться, как и почему «большая ложь продолжает разрастаться и подпитывать силы, которые подрывают американскую демократию».





Кинзингер, обращаясь ко всем четырем полицейским, с надрывом воскликнул: «Вы, ребята, победили, вы, ребята, выстояли!»





«Демократия не определяется нашими плохими днями, – патетически добавил он. - А тем, как восстанавливается после плохих дней».





ШОУ МАСТ ГОУ ОН





На сегодня в связи со штурмом Капитолия арестованы более 550 человек, и почти десяток из них признали свою вину.





Трамп и некоторые его союзники пытаются приуменьшить масштабы насилия, заявив, что никакого штурма не было и что мятежники не вели себя жестоко, не были вооружены, а кто-то из конгрессменов даже заявил, что они вообще пришли в Капитолий с «туристической» целью.





Пока непонятно, будут ли Трамп и его помощники и союзники давать показания, хотя комитет дал понять, что попытается это организовать.





Собственно, все это большое шоу и направлено против Трампа, который до сих пор остается главной угрозой для демократов на следующих президентских выборах, а также на подрыв позиции республиканцев на промежуточных выборах 2022 года, когда будут выбирать Палату представителей (435 членов) и треть Сената.





В целом у большинства демократов, в том числе и Пелоси, Трамп вызывает непреодолимое раздражение, и они бы охотно убрали его с политической арены. Учитывая недавнее заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли и других лиц о готовности Трампа к перевороту – это желание демократов не выглядит слишком фантастическим.















