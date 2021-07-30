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Первые две книги о преступлениях нацистов в Витебской и Гомельской областях презентовали в Москве

30.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первые две книги о преступлениях нацистов в Витебской и Гомельской областях презентовали в Москве

Историки помогут следственным органам Беларуси и России в установлении истины по делам о геноциде мирного населения во время Великой Отечественной войны. Такая работа сейчас синхронная в обоих государствах. И Минск, и Москва готовы дополнительно открывать архивы.

Уже есть результаты. Например, масштабный совместный проект «Без срока давности». Первые две книги о преступлениях нацистов в Витебской и Гомельской областях презентовали в Москве. 

Проект возник как общественная инициатива поисковых отрядов, которые до сих пор находят массовые захоронения жертв нацистов. В сборники, посвящённые Витебской и Гомельской областям, вошло 363 документа о преступлениях оккупантов против жителей БССР. Среди них списки мест принудительного содержания гражданского населения, массового уничтожения евреев, крупных карательных операций и уничтоженных деревень. Большинство документов публикуются впервые. Они же становятся новыми материалами уголовных дел, которые синхронно возбуждает Генпрокуратура Беларуси и Следственный комитет России. 

Сейчас готовится к печати третий том белорусской части проекта «Без срока давности». Он посвящен геноциду в Могилевской области. До конца года историки обещают полностью завершить работу над 6-томником уникального историографического издания.  

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Теги: Минск
 
 
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Историки помогут следственным органам Беларуси и России в установлении истины по делам о геноциде мирного населения во время Великой Отечественной войны. Такая...
 
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