Источник материала: ОНТ

Для учёбы, развлечений и скорейшего выздоровления! В детской областной больнице Бреста открылась игровая комната. Её оборудовали на месте бывшей ординаторской.

Больше месяца ушло на ремонт и оформление. Здесь заново положили пол, перекрасили стены, обновили потолки. На почти 50 «квадратах» ребята могут играть, читать книги или подобрать другое увлекательное занятие – тем самым отвлечься от больничной атмосферы и поднять себе настроение.

Сегодня комната уже принимает посетителей. Важно то, что здесь организуют обучение, чтобы дети не отставали от школьной программы. А больница рассчитана на более чем 400 пациентов. Лечение – по 20 профилям.

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