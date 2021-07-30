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В детской областной больнице Бреста открылась игровая комната

30.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Для учёбы, развлечений и скорейшего выздоровления! В детской областной больнице Бреста открылась игровая комната. Её оборудовали на месте бывшей ординаторской. 

Больше месяца ушло на ремонт и оформление. Здесь заново положили пол, перекрасили стены, обновили потолки. На почти 50 «квадратах» ребята могут играть, читать книги или подобрать другое увлекательное занятие – тем самым отвлечься от больничной атмосферы и поднять себе настроение.

Сегодня комната уже принимает посетителей. Важно то, что здесь организуют обучение, чтобы дети не отставали от школьной программы. А больница рассчитана на более чем 400 пациентов. Лечение – по 20 профилям. 

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Теги: Брест
 
 
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Для учёбы, развлечений и скорейшего выздоровления! В детской областной больнице Бреста открылась игровая комната. Её оборудовали на месте бывшей ординаторской. ...
 
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