Лукашенко рассказал о подробностях выезда Тихановской в Литву

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился подробностями выезда Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года. Об этом Глава государства рассказал в ходе встречи с активом местной власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки в Беларуси, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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