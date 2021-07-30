|
Лукашенко рассказал о подробностях выезда Тихановской в Литву
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился подробностями выезда Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года. Об этом Глава государства рассказал в ходе встречи с активом местной власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки в Беларуси,
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился подробностями выезда Светланы Тихановской в Литву в августе 2020 года. Об этом Глава государства рассказал в ходе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)