Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за одновременного релиза «Черной вдовы» в кинотеатрах и на стриминговых сервисах

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney, обвинив её в нарушении контракта за онлайн-показы фильма «Черная вдова», где она исполнила главную роль. Об этом со ссылкой на данные The Washington Post сообщает РИА «Новости».

Причиной конфликта актрисы с компанией стало вознаграждение Йоханссон, которое зависело от кассовых сборов картины в кинотеатрах. При этом контракт не предусматривал одновременной премьеры фильма в кино и на стриминговых онлайн-сервисах. Сумма недополученных средств, по информации издания, может достигать $50 млн.

«Disney намеренно без юридических оснований обусловил нарушение контакта Marvel, чтобы не дать госпоже Йоханссон проучить полную выгоду от ее контракта с Marvel», – отмечается в исковом заявлении, поданном в четверг 29 июля в суд Лос-Анджелеса. Как подчеркнули представители актрисы, они предлагали Disney и Marvel доработать контракт, однако ни компания, ни студия на эти предложения не откликнулись.

При этом сборы «Черной вдовы» в кинопрокате оказались существенно ниже ожидаемых – очередной фильм вселенной Marvel собрал всего $318 млн, что, согласно оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров США, стало прямым следствием одновременной премьеры в кино и на стриминговых сервисах.

В самой Disney уже успели прокомментировать иск. Так, в компании его назвали необоснованным и отметили, что он совершенно не учитывает «ужасных и длительных последствий пандемии COVID-19». В компании также почеркнули, что онлайн-премьера должна была принести актрисе дополнительную выручку, поскольку для просмотра фильма на Disney+ пользователям потребовалось бы более дорогостоящая премиум-подписка.

Фото: Marvel Studios Inc.

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