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Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете Олимпиады

30.07.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Медальный зачёт после сегодняшнего соревновательного дня возглавляет сборная Китая.

19-ю золотую награду команде из Поднебесной в настольном теннисе принес Ма Лон. В финале он победил своего соотечественника Фан Джен Донга (4:2) и стал двукратным олимпийским чемпионом. 

Всего у Китая 40 медалей. На второй позиции сборная Японии – 17 золотых наград. У США – третья строчка. В пятерке сильнейших также сборные России и Австралии.

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Медальный зачёт после сегодняшнего соревновательного дня возглавляет сборная Китая. 19-ю золотую награду команде из Поднебесной в настольном теннисе принес Ма...
 
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