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Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете Олимпиады
Источник материала: ОНТ
Медальный зачёт после сегодняшнего соревновательного дня возглавляет сборная Китая.
19-ю золотую награду команде из Поднебесной в настольном теннисе принес Ма Лон. В финале он победил своего соотечественника Фан Джен Донга (4:2) и стал двукратным олимпийским чемпионом.
Всего у Китая 40 медалей. На второй позиции сборная Японии – 17 золотых наград. У США – третья строчка. В пятерке сильнейших также сборные России и Австралии.
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Медальный зачёт после сегодняшнего соревновательного дня возглавляет сборная Китая. 19-ю золотую награду команде из Поднебесной в настольном теннисе принес Ма...
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