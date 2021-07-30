Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачете Олимпиады

Источник материала: ОНТ

Медальный зачёт после сегодняшнего соревновательного дня возглавляет сборная Китая.

19-ю золотую награду команде из Поднебесной в настольном теннисе принес Ма Лон. В финале он победил своего соотечественника Фан Джен Донга (4:2) и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Всего у Китая 40 медалей. На второй позиции сборная Японии – 17 золотых наград. У США – третья строчка. В пятерке сильнейших также сборные России и Австралии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram