Прогноз погоды на выходные: жара, грозы и порывистый ветер

Источник материала: ОНТ

Погода в Беларуси характерна для июля: жара сменяется проливными дождями и прохладой, а затем снова возвращается. Вот и в ближайшие дни ожидается по-летнему неустойчивый характер погоды. В воскресенье очередной атмосферный фронт вновь принесет ненастье.

Завтра погодные условия определит область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжат поступать теплые воздушные массы с юго-запада Европы, и только во второй половине дня по юго-западу страны скажется влияние более влажного воздуха.

В субботу переменная облачность. Без осадков, лишь вечером в крайних юго-западных районах кратковременные дожди, грозы. Влажность до 50%. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха от +17°C по северо-западу до +20°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров – на отметках от +25°C по северу до +30°C по югу. К вечеру +22…+27°C.

Август начнется с ненастной погоды, которую обусловят атмосферные фронты с юго-запада Европы. На большей части территории страны кратковременные дожди. Большая вероятность гроз. Под утро слабый туман, видимость до километра. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13…+20°C, днем от +23°C по северо-западу до +31°C по югу. В начале следующей недели ожидается умеренно-теплая с грозовыми дождями и порывистым ветром погода.

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