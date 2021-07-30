|
Хоккеисты минского «Динамо» провели вничью товарищеский матч с новосибирской «Сибирью»
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону. Сегодня команда Крейга Вудкрофта на льду «Чижовка-арены» провела товарищеский матч с новосибирской «Сибирью».
Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. Заброшенными шайбами в составе минчан отличились Денис Мосалев, который оформил дубль, и Александр Когалев. А в овертайме победу «Динамо» принес точный бросок Мосалева.
Напомним, ранее во время подготовки сезона минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» из Владивостока. 6 августа «зубры» проведут товарищеский матч с череповецкой «Северсталью». Также минчане сыграют в Кубке Руслана Салея, где начнут выступление со стадии полуфинала.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону. Сегодня команда Крейга Вудкрофта на льду «Чижовка-арены» провела товарищеский матч с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)