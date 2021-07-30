Хоккеисты минского «Динамо» провели вничью товарищеский матч с новосибирской «Сибирью»

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» продолжают подготовку к новому сезону. Сегодня команда Крейга Вудкрофта на льду «Чижовка-арены» провела товарищеский матч с новосибирской «Сибирью».

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. Заброшенными шайбами в составе минчан отличились Денис Мосалев, который оформил дубль, и Александр Когалев. А в овертайме победу «Динамо» принес точный бросок Мосалева.

Напомним, ранее во время подготовки сезона минское «Динамо» проиграло «Адмиралу» из Владивостока. 6 августа «зубры» проведут товарищеский матч с череповецкой «Северсталью». Также минчане сыграют в Кубке Руслана Салея, где начнут выступление со стадии полуфинала.

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