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Белорусские пловцы не вышли в финал комбинированной эстафеты Олимпиады в Токио
Источник материала: ОНТ
Белорусские пловцы не сумели выйти в финал комбинированной эстафеты 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом
Белорусы финишировали двенадцатыми с итоговым результатом в 3 мин 34,82 сек. При этом в финал соревнования прошли восемь лучших эстафетных четверок.
Победителями сегодняшнего состязания стали пловцы из Италии, преодолевшие дистанцию за 3 мин. 30,02 сек. Второе место с результатом в 3 мин. 31,47 сек. заняли британцы, а третье – россияне (3 мин. 31, 66 сек.).
Фото: Национальный олимпийский комитет.
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Белорусские пловцы не сумели выйти в финал комбинированной эстафеты 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает БЕЛТА. Белорусы финишировали...
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