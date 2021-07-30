Белорусские пловцы не вышли в финал комбинированной эстафеты Олимпиады в Токио

Источник материала: ОНТ

Белорусские пловцы не сумели выйти в финал комбинированной эстафеты 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусы финишировали двенадцатыми с итоговым результатом в 3 мин 34,82 сек. При этом в финал соревнования прошли восемь лучших эстафетных четверок.

Победителями сегодняшнего состязания стали пловцы из Италии, преодолевшие дистанцию за 3 мин. 30,02 сек. Второе место с результатом в 3 мин. 31,47 сек. заняли британцы, а третье – россияне (3 мин. 31, 66 сек.).

Фото: Национальный олимпийский комитет.

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