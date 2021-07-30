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Мощи святого Александра Невского прибыли в Минск: ковчег завершает крестный ход по Беларуси
Источник материала: ОНТМинск: ковчег завершает крестный ход по Беларуси" class="one-news__figure-img">
Мощи святого Александра Невского прибыли в Минск. Ковчег завершает крестный ход по Беларуси.
Паломничество началось 2 июля. Первым святыню принял Витебск. За месяц реликвия побывала в 18 городах страны. Сегодня ковчег – в Минске. По центру города прошел крестный ход со святыней. До вечера завтрашнего дня мощам можно поклониться в Свято-Духовом кафедральном соборе.
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Мощи святого Александра Невского прибыли в Минск. Ковчег завершает крестный ход по Беларуси. Паломничество началось 2 июля. Первым святыню принял Витебск. За месяц...
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