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Лукашенко: Беларусь держит удар во всех сферах жизни
30.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы оказались сильнее технологий цветных революций, и Запад этим раздражен, заявил Александр Лукашенко во время встречи с представителями местных органов власти и с министрами, передает «МИР 24».
Работать приходится в новых условиях, нужно приспосабливаться к очередным санкциям, сказал президент. При этом Лукашенко уверен: любые ограничения – это шанс раскрыть новые резервы, и поручил активнее работать над импортозамещением. Президент обратил внимание: Беларусь держит удар не только в экономике, но и во всех сферах жизни – политической, дипломатической, общественной. Попытки цветной революции в стране провалились.
Президент потребовал от чиновников быстро реагировать на обращения граждан. Народ должен чувствовать поддержку государства, подчеркнул Александр Лукашенко.
Сегодня же президент подтвердил, что
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По словам президента, ограничения – это шанс раскрыть новые резервы и расширить программу импортозамещения.
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