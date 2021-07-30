Лукашенко: Беларусь держит удар во всех сферах жизни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы оказались сильнее технологий цветных революций, и Запад этим раздражен, заявил Александр Лукашенко во время встречи с представителями местных органов власти и с министрами, передает «МИР 24».

Работать приходится в новых условиях, нужно приспосабливаться к очередным санкциям, сказал президент. При этом Лукашенко уверен: любые ограничения – это шанс раскрыть новые резервы, и поручил активнее работать над импортозамещением. Президент обратил внимание: Беларусь держит удар не только в экономике, но и во всех сферах жизни – политической, дипломатической, общественной. Попытки цветной революции в стране провалились.

«Мы выстояли, испытав на себе воздействие семи или даже восьми ее этапов. Хочу, чтобы вы понимали: все, что мы прошли, – это не спонтанные атаки, а последовательная и скоординированная политика Запада. Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас «свои» исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на Восток», – отметил Лукашенко.

Президент потребовал от чиновников быстро реагировать на обращения граждан. Народ должен чувствовать поддержку государства, подчеркнул Александр Лукашенко.