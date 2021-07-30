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Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Это создает некий стресс. Стресс — это всегда пространство для каких-то ошибок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шрайбман: «Сценарий с массово испорченными бюллетенями доставит власти дискомфорт» Референдум не станет триггером, способным консолидировать общество, считает эксперт.

Политический обозревательсчитает, что единственный способ выразить свою позицию на предстоящем референдуме — испортить бюллетень.— Понятно, что демократические силы призовут людей не игнорировать референдум, который объявляют власти, а приходить на него и делать что-то вроде флешмоба, вписывать туда «народную Конституцию» или каким-то образом испортить, — казал Шрайбман в эфире. — Таким образом можно показать, сколько людей против в принципе этой концепции, когда Лукашенко переписывает конституцию под себя, и не играть по правилам власти.Потому что очевидно, что оба из вариантов, которые будут на этом референдуме — и нынешняя Конституция, и Конституция, которую опубликовал Воскресенский, — это варианты, которые комфортны для Лукашенко. Скорее всего, тактикой протестных лидеров и оппозиции будет попытка сломать некую, заданную им колею.Основная цель подобных действий, по словам Шрайбмана, доставить властям дискомфорт.— У оппозиции есть простой выбор — либо доставлять власти дискомфорт, либо нет. Мне кажется, что сценарий с массово испорченными бюллетенями доставит власти дискомфорт, потому что тогда им придется фальсифицировать референдум, придется фальсифицировать цифры и скрывать эти бюллетени. Членам комиссии придется позориться перед наблюдателями, если они будут, позориться перед родственниками, друзьями и друг другом.Все остальные варианты, в том числе и голосовать за новую Конституцию, мне не кажутся хоть сколько-нибудь перспективными с точки зрения создания для системы стресса, — говорит Шрайбман.Он полагает, что сегодня у лидеров белорусского протеста есть электоральная база, достаточно людей, которые будут готовы прислушаться к призывам портить бюллетени.При этом, по мнению политического обозревателя, референдум не станет триггером, способным консолидировать общество для активных действий.— Я не думаю, что референдум при сегодняшнем состоянии общества имеет серьезные шансы стать политическим землетрясением в Беларуси. Может, конечно, случиться что-то непредвиденное или вопиющее, что сделает и эту политическую кампанию похожей на 2020-й год. Но пока я таких событий не вижу, — отметил Артем Шрайбман.