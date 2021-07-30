Источник материала: UDF



В Беларуси более 606 признанных политзаключённых / t.me/viasna96​

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Количество политзаключённых в Беларуси превысило 600 человек Правозащитники требуют немедленно освободить этих политзаключённых.

осуждён за оскорбление сотрудника милиции в телеграм-чате — 1 год ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа;осуждён за оскорбление бывшего замминистра внутренних дел Александра Барсукова в телеграм-чате — 2 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа;осуждён за оскорбление президента — 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима;осуждён за оскорбление президента — 3 месяца ареста;осуждён за оскорбление президента — 1 год лишения свободы в колонии общего режима;осуждён за издевательство над государственным гербом Беларуси — 3 месяца ареста.Правозащитники требуют немедленно освободить этих политзаключённых и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают "принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц".Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", "Идентичность и право", РПОО " елорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов.На сегодня в Беларуси насчитывается 606 политзаключённых.