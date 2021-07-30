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Количество политзаключённых в Беларуси превысило 600 человек

30.07.2021 20:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Количество политзаключённых в Беларуси превысило 600 человек
В Беларуси более 606 признанных политзаключённых / t.me/viasna96​
Правозащитники признали политзаключёнными ещё семерых человек, сообщает сайт "Весна".

Максим Сарычев осуждён за оскорбление сотрудника милиции в телеграм-чате — 1 год ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа;

Евгений Титов[/b] осуждён за сорванный государственный флаг — 1 год ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа;

[b]Давид Шараков осуждён за оскорбление бывшего замминистра внутренних дел Александра Барсукова в телеграм-чате — 2 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа;

Сергей Великородный осуждён за оскорбление президента — 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима;

Илья Дерягин осуждён за оскорбление президента — 3 месяца ареста;

Юрий Ковалёв осуждён за оскорбление президента — 1 год лишения свободы в колонии общего режима;

Дмитрий Кравцов осуждён за издевательство над государственным гербом Беларуси — 3 месяца ареста.

Правозащитники требуют немедленно освободить этих политзаключённых и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают "принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц".

Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), Белорусский ПЕН-центр, РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа", "Идентичность и право", РПОО " елорусский Хельсинкский комитет", Белорусская ассоциация журналистов.

На сегодня в Беларуси насчитывается 606 политзаключённых.
 
 
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Правозащитники требуют немедленно освободить этих политзаключённых.
 
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