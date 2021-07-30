Источник материала: UDF



Дмитрий Песков

"Никаких обращений на этот счет от Беларуси не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия" - сказал Песков журналистам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заявления Лукашенко вызвали переполох в Кремле Белорусский правитель допустил размещение в Беларуси российских войск.

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