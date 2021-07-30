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Еще 7 Telegram-каналов признаны экстремистскими

30.07.2021 20:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 7 Telegram-каналов признаны экстремистскими. Информация об этом размещена в Telegram-канале Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Органы прокуратуры проанализировали размещенные в чатах и каналах мессенджера Telegram "Своя Жабинка", "Навiны Бярозы", "Береза 97%", "Белоозерск 97%", "БЕШЕНКОВИЧИ вчера сегодня завтра", "Уручье 97pro", "Узда, Узденский район" сообщения.

"Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам и хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь", - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции названных ресурсов экстремистскими материалами.

Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с этим на основании закона "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной...
 
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