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Большая речь Лукашенко об американских президентах, Тихановской, НКО, СМИ и санкциях - очень коротко

30.07.2021 20:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Большая речь Лукашенко об американских президентах, Тихановской, НКО, СМИ и санкциях - очень коротко
Фото: Reuters
Александр Лукашенко сегодня пообщался с «активом местной вертикали» — то есть с чиновниками и силовиками. Если у вас нет желания читать или слушать то, что он сказал, то предлагаем короткий пересказ в 200 словах.

Некоторые западные партнеры ищут у нас «свои» исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на восток. А белорусы тем временем являются хранителями мира, христианских традиций и здорового консерватизма.

Если кто-то забыл, что такое Брестская крепость, то в Беларусь будут введены все Вооруженные Силы России, но пока такой необходимости нет.

Байден угощал Тихановскую печеньем. Пошлите им пару пачек. Я хорошо знаю двух предыдущих президентов США (трех). И прекрасно знаю, как делаются эти фото. Цель западных санкций — оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания.


Но мы наводим порядок в информационном поле. Мы боремся не с инакомыслием или разными мнениями.


Но куратор от идеологии должен в лицо знать всех работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов и чатов, работать с ними лично: все должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения.

Рост количества некоммерческих организаций — это маркер подготовки цветных революций. Они в любой момент были готовы перейти от слов к делу.

У них нашли оружие — от холодного до боевого и взрывчатых веществ, а еще «Майн Кампф» и деньги.


На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны.

Мы небольшая страна, но здесь действительно живет гордый и независимый народ, который помнит подвиги своих предков.
 
 
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Рост количества некоммерческих организаций — это маркер подготовки цветных революций.
 
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