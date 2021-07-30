Когда у Беларуси и России будет единая валюта?

Быть или не быть единой валюте Беларуси и России? Есть мнения и "за", и "против", но в данный период и скептики, и оптимисты склоняются к тому, что время не самое подходящее для подобных решений. Экономисты считают важным сначала решить более насущные вопросы в экономике и денежно-финансовой сфере.





узнал мнения российского и белорусского экспертов по поводу того, насколько актуально сегодня введение единой валюты. Sputnikмнения российского и белорусского экспертов по поводу того, насколько актуально сегодня введение единой валюты.





Интегрироваться последовательно





Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич выделил несколько политических моментов, которые для любых государств могут быть сдерживающими факторами.





В России приближаются парламентские выборы, и это не самое лучшее время для принятия серьезных экономических решений, тем более такого важного, как расширение зоны действия национальной валюты на другое государство.





По словам эксперта, возможные экономические эффекты, связанные с введением единой валюты, достаточно сдержанно оцениваются российскими экономистами, даже если они придерживаются полярных мнений по поводу углубленного сотрудничества с Беларусью.





"Говорить о политическом и экономическом спокойствии в Беларуси сейчас нельзя. Почти год прошел после выборов. Власть сохраняет контроль над политическим пространством в стране, но очевидно и то, что оппозиция существует не только в Вильнюсе, Варшаве и Киеве, но и в Минске. И, если она не выходит с лозунгами на улицы, это не означает, что ее нет. Введение единой валюты предполагает консенсус. Ни в Беларуси, ни в России его пока нет", – резюмирует аналитик.





Собеседник приводит в пример Польшу, которая пока балансирует между оптимизмом и пессимизмом в отношении Евросоюза. Николай Межевич напоминает, что многократные пожелания Брюсселя и Берлина по расширению валютной зоны на Польшу ни к чему не привели.





"Дональд Туск (бывший премьер-министр Польши и экс-глава Европейского совета – Sputnik) приезжал поздравить тогда президента Литвы Далю Грибаускайте с введением евро. Многие в самой Литве восприняли это как насмешку. Политик на тот момент уже представлял европейскую институцию, но, будучи ранее главой польского правительства, считал, что Варшаве не нужно быть в зоне евро", – замечает доктор экономических наук.





Есть примеры еще более экономически развитых стран – Дании и Швеции, которые отказались от единого валютного союза. "Стоит ли торопиться нам, имея объективные сложности, если мы не вышли на тот уровень социально-экономической интеграции, какие есть у Варшавы, Копенгагена и Стокгольма по отношению к ЕС?", – задает закономерный вопрос Межевич.





Российский экономист предлагает решать проблемы последовательно. "Возьмем, к примеру, машиностроение, конкретнее – производство сельхозтехники, еще конкретнее – создание условий для грамотного разделения труда и промышленной кооперации между "Брянсксельмашем" и "Гомсельмашем". Вот если у нас получится, то будем двигаться по восходящей. И когда-то на этой восходящей дороге нам встретится вопрос валютной интеграции", – объясняет свою позицию эксперт.





Специалист предлагает не нарушать классическую последовательность монтера Мечникова из "Двенадцати стульев" ("утром – стулья, вечером – деньги") и не придумывать велосипед, если у него нет колес.





"О какой единой валюте можно говорить в условиях, когда у нас еще не отменен роуминг!" – восклицает собеседник и, вспоминая первую конференцию на данную тему примерно пять лет назад, констатирует отсутствие прогресса. "Да, сейчас в Минск можно приехать без риска разориться, но связь все равно дорогая", – отмечает экономист.





Аналитик уверен, что нужно постепенно добиваться более существенных результатов в экономике, и, когда люди увидят конкретные шаги, можно двигаться дальше. Многие споры и сомнения могут отпасть сами собой.





Важнее цифровые финансовые инструменты





Еще более пессимистичен в оценках белорусский экономист, профессор Михаил Ковалев. Доктор физико-математических наук считает, что в современных условиях важнее создавать надстроечные финансовые инструменты в виде цифровых валют для взаиморасчетов в двух странах.





"Мы еще даже не интегрировали наши платежные системы, используем тот же SWIFT, где потенциально существует угроза отключения. Россиянин в Беларуси, белорус в России пользуются пластиковыми карточкам Visa и Mastercard. Должна быть столь же удобная альтернатива, чтобы мы в любом банкомате на территории двух государств могли снимать деньги без комиссии", – подчеркивает аналитик.





Могут ли при введении российского рубля быть полезны Беларуси элементы эмиссии, используемые в ЕС (кредитование банков и программы по выкупу ценных бумаг)? Экономист предлагает не забывать, что в Евросоюзе много уравновешивающих друг друга государств. Россия же заметно впереди Беларуси по любому экономическому показателю, и могут быть неравнозначные выгоды от эмиссии единого российского рубля.





Специалист уверен, что главное в вопросе интеграции не валюта, а единые рынки не только товаров, но и услуг, а также сопоставимые цены на энергоносители. Сегодня, например, энергоемкие белорусские предприятия деревообработки, строительной отрасли или пищевой промышленности тратят на производство намного больше, чем российские.





"Если бы Москва сказала, что при переходе на российский рубль мы будем получать нефть и газ по внутрироссийским ценам, и расчеты начнут вести в российских рублях, то, может, интерес Минска к единой валюте повысился бы, что, впрочем, не отменяет необходимость просчитать возможные потери и приобретения", – подчеркнул Михаил Ковалев.





Также эксперт считает, что российский рубль должен стать более стабильным. При его высокой волатильности и зависимости от стоимости нефти, переходя на единую валюту и не добывая своего сырья, Беларусь становится заложником цен на "черное золото".





Что говорили лидеры двух стран?





Недавно президент России Владимир Путин высказался на данную тему, отметив опыт Евросоюза, где при сохранении суверенитета страны имеют общую валюту и таможню.





"Там единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы пока не достигли", – отметил российский лидер.





По его словам, такая форма интеграции делает жизнь для людей легче, создает условия для экономического развития и повышает общую конкурентоспособность.





Более однозначно по этому поводу всегда высказывался Дмитрий Медведев, в том числе и в период своего президентства. "Нам нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты", – заявил он в феврале 2021 года уже в качестве замглавы Совета безопасности России.





Александр Лукашенко в начале 2021 года говорил, что Минску и Москве нужна глубокая интеграция в экономике, но страны не испытывают проблем из-за отсутствия единой валюты. Тогда президент Беларуси отмечал, что валютный союз двух стран пока сильно не прорабатывался, потому что это должно стать венцом интеграционных процессов.







