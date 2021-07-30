Ученые открыли новую форму материи





пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу CERN. Об этомРБК-Украина со ссылкой на пресс-службу CERN.





Согласно данным исследований, дважды очарованный тетракварк является своего рода уникальной частицой среди своих собратьев, поскольку содержит в себе сразу два очарованные кварка и никаких антикварков.





Специалисты CERN отмечают, что новая форма матери является экзотической, потому что ученые всегда считали, что адроны могут состоять лишь из:





- пары кварк-антикварк (соответствующий адрон называется мезоном)





- объединения трех кварков (соответствующий адрон называется барионом. Это со своей стороны есть, например, протоны, или же нейтроны)





"Барионов и мезонов известно много, и они хорошо изучены. Однако более 50 лет назад было сделано предположение, что существуют адроны, состоящие из четырех и даже пяти кварков - тетракварки и пентакварки", - сообщают исследователи.





Сегодня ученым уже удалось обнаружить 4 пентакварка (объединение пяти кварков) и около 20 тетракварков (объединение четырех кварков).