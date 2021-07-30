Фашиствующая демократия и мирные террористы. Словарь терминов, которые в Беларуси извратили за последний год

Источник материала: KYKY

Так называемая власть в Беларуси последний год создает свою версию реальности, где демократия и терроризм означают совсем другие вещи. Под диктатурой они подразумевают демократию, под разгромом независимых СМИ и НГО – борьбу с экстремизмом, а свободу выражения гражданской позиции – террористическим актом. Марина Волкова составила словарь понятий, которые извратили в Беларуси.

Демократия

В цивилизованном мире под демократией подразумевается политическое устройство, где власть принадлежит народу.

В Беларуси же власть уже 27 лет сосредоточена в руках одного человека, который из срока в срок якобы набирает более 80% голосов. Даже если вы не ходили на выборы, а только про них думали, ваш голос все равно мог быть засчитан в пользу Лукашенко. Беларуский ЦИК – самый эффективный ЦИК в мире. А если кто-то не согласен – добро пожаловать на Окрестина, где расскажут, как правильно родину и ОМОН любить. Вот взять хотя бы Юрия Воскресенского – жил себе человек, с оппозицией путался, а потом раз – и уверовал в 80% за Лукашенко. Причем уверовал настолько яростно, что происходящее в стране стал называть ничем иным, как «скорректированной демократией».





Терроризм

При слове террорист возникает ассоциация бородатого моджахеда, который подрывает здания-близнецы в Нью-Йорке. Или закладывает взрывчатку, или давит и стреляет людей на улицах. Еще известен «красный террор», когда граждан обвиняли в контрреволюционной деятельности, признавали классовыми врагами и расстреливали без суда и следствия.

В Беларуси мирную борьбу за демократию обозвали терроризмом, а главными террористами сделали журналистов, блогеров и политиков. Пока не расстреливают – и на том спасибо, но смертная казнь по этой статье УК сохраняется, поэтому неравен час. Пока мы видим, что с «террористами» снимают интервью на ОНТ, а те, в свою очередь, говорят про «стальные яйца» Лукашенко. Пока все логично: в условиях «скорректированной демократии» в застенках тюрем умеют убеждать.

Фашизм

При слове фашизм возникает ассоциация с Гитлером и геноцидом, хотя классических признаков фашизма много. Например, пренебрежение к правам человека, выявление и борьба с внешним врагом, верховенство армии, сексизм, контроль над СМИ, одержимость национальной безопасностью, спайка религии и государства, защищенная корпоративная власть, подавление рабочей силы. И как в том анекдоте: а фашист все равно ты.

Беларусь оказалась еще прогрессивнее в определении понятия фашизма. Знаете, какое преступление нужно совершить, чтобы стать фашистом в глазах силовиков? Вывесить белый лист бумаги на окне, читать «неправильные» телеграм-каналы, одеться в идеологически неправильные цвета, выйти на улицу и дерзко дышать – за все это можно уехать на «сутки».

Экстремизм

Под словом экстремизм в мире имеется в виду приверженность к крайним взглядам и использованию крайних мер (включая теракты и взятие заложников) для достижения своих целей.

В Беларуси же вся оппозиционная деятельность приравнивается к экстремистской. Так, в марте 2020-го в беларуских судах готовилось к рассмотрению более 700 дел, связанных с экстремизмом. Среди них в создании экстремистского формирования обвинялась мать пятерых детей Ольга Золотарь. По информации МВД, женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года – организатором несанкционированных массовых мероприятий, «так называемых чаепитий, прогулок, концертов». Во время допросов Ольга заявляла о пытках, на ее руках и шее были кровоподтеки. Женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы. В числе известных беларуских экстремистов – Мария Колесникова, Максим Знак, Светлана Тихановская и другие.

Диктатура

Диктатура – форма государственного устройства, при которой власть сконцентрирована в руках одного человека при отсутствии внешнего контроля. Нередко такая власть сопровождается репрессиями в отношении политических оппонентов и нарушением прав и свобод граждан.

Лукашенко и не пытается сегодня скрывать, что он – последний диктатор Европы, а пропаганда активно внушает, что такой строй необходим для поддержания стабильности наведения «жэстачайшага» порядка. Только стабильности чего и кого? Уровень жизни населения стремительно падает, законы не работают, СМИ и НГО разгромлены, тысячи людей оказались за решеткой за свои взгляды и убеждения. Зато одна семья стабильно набивает карманы, паразитируя на беларуском народе.





Государственный суверенитет

Государственный суверенитет – это независимость.

В Беларуси же имеют место двойные стандарты. Лукашенко стремится к интеграции с Россией, ездит к Путину за деньгами и консультациями и пускает российские войска для проведения учений на территории Беларуси. Возможно, в скором будущем у нас появится единая валюта, российские военные базы и русский как единственный государственный язык. В то же время порицание Западом репрессий в Беларуси оценивается как вмешательство во внутренние дела страны. И кто, спрашивается, родиной торгует?

Национализм

Если вы знаете и цените историю своей страны, у вас дома есть БЧБ-флаг, либо вы просто разговариваете на родном беларуском языке – поздравляем! Вы – националист, что в Беларуси приравнивается к нацизму и фашизму, а не национальной идентичности.

Геноцид

Геноцид – форма массового насилия с намерением уничтожить какую-либо группу (национальную, этническую, расовую, религиозную) или причинить ей серьезные телесные и психологические травмы. Наверное, для всего мира это слово отзывается болью холокоста.

В Беларуси, конечно, не дошли до газовых камер, хотя были случаи, когда в обычные камеры распыляли перцовые баллончиков. Вот выдержка из «Новой газеты» про лето-2020: «Рисуют на спинах захваченных красные кресты. Или выливают им на голову белую краску. Если случайно прольют краску на машину, вытирают головой жертвы. Так отмечают тех, кто должен быть особенно сильно избит в отделении или изоляторе. Укладывают людей на пол в автозаках слоями, один на другого, другой на третьего. Снизу нечем дышать, сверху бьют дубинками. Если те, кто внизу, задыхается и просит помощи, те, в чёрном, орут на них: «Молчать!». И едут утрамбованные в человеческую массу врачи, инженеры, бизнесмены, артисты, спортсмены и видят над собой берцы карателя».

Беларусы в 2020-м превратились в избитую и изнасилованную нацию за свои убеждения и национальную идентичность. По факту все, кто говорит на родном языке приравниваются к сегодня к оппозиционерам и националистам. При этом пропаганда пытается всех убедить в том, что народ уничтожает именно оппозиция.

Кукловод

Кукловод – театральная профессия, когда артист управляет и озвучивает куклу.

В Беларуси же 27 лет разворачивается театральное действо одного актера для одного зрителя, поэтому «кукловодами» стали эфемерные оппозиционеры из Польши, Чехии, Литвы и даже России. Напомним, что поиск внешнего врага и борьба с ним, как объединяющий фактор, является одним из признаков фашизма, но фашист все равно ты.

Змагары/невероятные

В переводе с беларуского «змагар» – это борец. И тысячи людей, которые выходили на улицы Минска в 2020-м – это борцы за справедливость, свободу выбора и законность.

А «невероятными» беларусов впервые назвала Мария Колесникова, которая восхищалась внутренней свободой, отвагой и стойкостью своего народа. Сейчас Мария является политзаключенной, а пропаганда наделила слово «невероятные» негативным окрасом, приравнивая сторонников перемен к фашистам.





Пытки

Пытки – причинение человеку нравственной или физической боли и страданий государственным должностным лицом (или иным лицом, выступающим в официальном качестве). Во всем цивилизованном мире пытки запрещены, но только не в Беларуси.

Издевательства над людьми в изоляторах происходят не для того, чтобы получить какие-то сведения, а из мести или в «воспитательных» целях. Так, в камеры выливают воду с хлоркой, не дают спать, избивают, унижают, сажают в «одиночки» или наоборот набивают камеры до отказа и нехватки кислорода. Выдержка из «Новой газеты» про события 2020-го: «Под нашей камерой зверски избивали человека. Рассказывали, что ему перед избиениями говорили: «Мы сейчас покажем, как надо любить ОМОН». Потом его зверски избивали, а он кричал соответственно. Они ему говорили: «Кричи, что ты любишь ОМОН». Он кричал. А они говорили: «Кричи сильнее, сильнее». Он просто в агонии кричал. Потом он замолчал. И мы поняли, что с ним что-то случилось. Они специально били под нашими камерами, чтобы мы это слышали».