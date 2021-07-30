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В Беларуси уже более 600 политзаключенных
Источник материала: Навiны
Количество проходящих по уголовным делам граждан, которых белорусские правозащитники признали политзаключенными, превысило 600.
30 июля в список политзаключенных включены семь человек:
— Максим Сарычев (судом Слонимского района (Гродненская область) приговорен к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа (ИУОТ) по ст. 369 Уголовного кодекса за оскорбление сотрудника органов внутренних дел в телеграм-чате);
— Евгений Титов (год ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 370 УК за сорванный государственный флаг; суд Жлобинского района (Гомельская область));
— Давид Шеряков (два года ограничения свободы с направлением в ИУОТ по ст. 369 УК за оскорбление бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова в телеграм-чате; суд Витебского района);
— Сергей Великородный (полтора года лишения свободы в колонии общего режима по ст. 368 УК за оскорбление Александра Лукашенко; суд не назван);
— Илья Дерягин (три месяца ареста по ст. 368 УК за оскорбление Лукашенко, суд Бобруйского района и Бобруйска (Могилевская область));
— Юрий Ковалев (год лишения свободы в колонии общего режима по ст. 368 УК за оскорбление Лукашенко, суд Буда-Кошелевского района (Брестская область));
— Дмитрий Кравцов (три месяца ареста по ст. 370 УК за надругательство над государственным гербом, суд Дрибинского района (Могилевская область)).
Правозащитники считают уголовное преследование названных людей политически мотивированным и требуют их немедленного освобождения.
Общее количество политзаключенных в стране достигло 606. Статус бывших политзаключенных имеют 76 человек.
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Количество проходящих по уголовным делам граждан, которых белорусские правозащитники признали политзаключенными, превысило 600.
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