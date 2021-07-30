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Имеет ли право работодатель уволить человека, если тот оделся не по дресс-коду?

30.07.2021 20:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
В Великобритании в 2016 году было громкое увольнение девушки из-за того, что она отказалась обувать обувь с высокими каблуками. Были ли в Беларуси подобные случаи? На законодательном уровне имеет ли право работодатель уволить сотрудника, если он оделся не по дресс-коду?

Имеет ли право работодатель уволить человека, если тот оделся не по дресс-коду?

Надежда Губанова, директор кадрового агентства:
Нет. По законодательству работодатель не имеет права увольнять, но дресс-код может быть прописан в каких-то внутренних нормативно-правовых актах, в правилах трудового распорядка. И уже при нарушении внешнего вида могут быть какие-то дисциплинарные взыскания за это. Но это, естественно, не увольнение. Это может быть устный выговор, работодатель может попросить, чтобы работник так больше не приходил в компанию и соблюдал дресс-код, который установлен.

Имеет ли право работодатель уволить человека, если тот оделся не по дресс-коду?

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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