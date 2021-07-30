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Александр Лукашенко: вдруг грянули санкции, и мы взвыли: ах, двигатели покупали. Дорогие мои, у нас же свой моторный завод
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце Независимости 30 июля. Президент провел встречу с активом местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И вспомните, особенно журналисты, руководители, я вижу здесь сидят, сколько раз я говорил об импортозамещении. И все равно мы не добились тех целей, которые ставили перед собой. И вдруг грянули санкции. И мы взвыли: ах, двигатели покупали у Cummins, еще у кого-то, у американцев, у немцев. Так, дорогие мои, у нас же свой моторный завод, я его дважды посещал. На достаточно высоком уровне. Почему мы в этой части не занимались импортозамещением? Мы что, ждали, как в народе говорят, пока жареный петух не клюнет? Вот вам шанс – обстоятельства нас заставляют углубленно заниматься импортозамещением. И это важнейший вопрос для экономики нашей страны, а значит, для выживаемости нашего государства.
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Александр Лукашенко: вдруг грянули санкции, и мы взвыли: ах, двигатели покупали. Дорогие мои, у нас же свой моторный завод
Новости Беларуси. Запад раздражен тем, что белорусы оказались сильнее технологий цветных революций. Это одна из главных тем важного разговора во Дворце...
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